29 мая, 13:38

Город Санья на Хайнане утвердил новую классификацию для использования морских акваторий

Предполагается, что подобное разграничение позволит улучшить экологию и сдержать негативное воздействие, которое могут оказывать одни отрасли морской экономики на другие

ХАЙКОУ /Китай/, 29 мая. /ТАСС/. Администрация города Санья на южном побережье острова Хайнань утвердила новую классификацию прилегающих морских акваторий для их более эффективного хозяйственного использования. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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По сведениям издания, теперь часть водного пространства Южно-Китайского моря, на которую территориально распространяется юрисдикция Санья, будет относиться к одной из следующих категорий - туристической, рыболовецкой, транспортно-логистической, промышленной, особого назначения или резервной. На основе данной классификации будут созданы соответствующие зоны, контроль над каждой из которых планируется осуществлять с учетом особых параметров.

Предполагается, что подобное разграничение позволит улучшить экологию и сдержать негативное воздействие, которое могут оказывать одни отрасли морской экономики на другие. Например, острова и побережье, предназначенные для отдыха туристов, благодаря четкому регламенту, будут предохранены от загрязнения в результате деятельности аграрных предприятий или компаний по добыче природных ресурсов.

Соответственно, отраслевое развитие в той или иной прибрежной зоне будет осуществляться с учетом ее функциональной пригодности для развития туризма, тех или иных видов промышленности, сельского хозяйства. Данная система опирается на общегосударственные стандарты, однако гораздо более детализирована.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивают сфера услуг и современное сельское хозяйство. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры ведущих китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов. 

Теги:
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