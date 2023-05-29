Город Санья на Хайнане утвердил новую классификацию для использования морских акваторий

Предполагается, что подобное разграничение позволит улучшить экологию и сдержать негативное воздействие, которое могут оказывать одни отрасли морской экономики на другие

ХАЙКОУ /Китай/, 29 мая. /ТАСС/. Администрация города Санья на южном побережье острова Хайнань утвердила новую классификацию прилегающих морских акваторий для их более эффективного хозяйственного использования. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, теперь часть водного пространства Южно-Китайского моря, на которую территориально распространяется юрисдикция Санья, будет относиться к одной из следующих категорий - туристической, рыболовецкой, транспортно-логистической, промышленной, особого назначения или резервной. На основе данной классификации будут созданы соответствующие зоны, контроль над каждой из которых планируется осуществлять с учетом особых параметров.

Предполагается, что подобное разграничение позволит улучшить экологию и сдержать негативное воздействие, которое могут оказывать одни отрасли морской экономики на другие. Например, острова и побережье, предназначенные для отдыха туристов, благодаря четкому регламенту, будут предохранены от загрязнения в результате деятельности аграрных предприятий или компаний по добыче природных ресурсов.

Соответственно, отраслевое развитие в той или иной прибрежной зоне будет осуществляться с учетом ее функциональной пригодности для развития туризма, тех или иных видов промышленности, сельского хозяйства. Данная система опирается на общегосударственные стандарты, однако гораздо более детализирована.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивают сфера услуг и современное сельское хозяйство. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры ведущих китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.