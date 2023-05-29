Алиханов предложил изменить механизм "третий лишний" для российских производителей

Инициативу поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Механизм "третий лишний" при госзакупках промтоваров после ухода с российского рынка производителей стран Запада нужно пересмотреть. С таким предложением выступил в понедельник губернатор Калининградской области, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Малое и среднее предпринимательство" Антон Алиханов. Он обратился с инициативой к премьер-министру России Михаилу Мишустину в понедельник на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

"Есть конкретные примеры и, я знаю, вы встречались с нашим калининградским производителем электрических колясок для инвалидов Романом Араниным. Я хотел бы привести конкретный пример - его ситуацию. Раньше он конкурировал с немецкими производителями "Отто Бокк". Был внедрен механизм "третий лишний", но, по сути, ситуация такая, что он один-единственный. Этого самого третьего, даже двух нет наших производителей и сейчас, после прекращения поставок со стороны европейских стран, он конкурирует с азиатскими компаниями. Но все равно остается один и механизм " третий лишний" в смысле поставок для госнужд не срабатывает. Поэтому мы бы просили проанализировать, может быть, дать поручение проанализировать вот такого рода компании и дать возможность им работать по принципу "второй лишний", если это возможно", - сказал Алиханов.

Мишустин поддержал предложение. "Надо подумать об этом. Механизмы мы, конечно, обсуждали при других условиях - до санкционного давления. Я имею в виду [механизм] "третий лишний". Надо просто поручить и Минтруду, и Минпромторгу, наверное, совместно с Минэкономразвития подумать и предложить варианты", - сказал он.

Принцип "третий лишний" действует при госзакупках определенных товаров. Так, если на участие в торгах поступило минимум две заявки отечественных или производителей стран Евразийского экономического союза, то иностранная компания к конкурсу уже не допускается.