Мишустин заявил, что число предпринимателей в России должно увеличиваться

Премьер-министр РФ отметил необходимость создания условий для роста МСП

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Нужно создавать условия для роста малого и среднего предпринимательства (МСП), именно оно является катализатором экономического развития страны, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании правкомиссии по вопросам развития МСП.

"Конечно, все необходимо сделать для того, чтобы количество предприятий (малого и среднего бизнеса - прим. ТАСС), предпринимателей увеличивалось, и [им] было удобно работать", - сказал глава кабмина. "Я абсолютно уверен, что именно малый и средний бизнес будет являться катализатором и драйвером экономического развития России, суверенитета", - подчеркнул он.

В завершение встречи Мишустин поблагодарил участников заседания и отметил, что для правительства важно получать обратную связь от представителей бизнеса, понимать, насколько принимаемые решения, соответствуют их ожиданиям и потребностям.