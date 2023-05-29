В Туве вложат более 13 млн рублей в строительство и модернизацию угольных складов

В республике планируют создать их централизованную сеть

ТАСС, 29 мая. В Туве вложат 13,2 млн рублей в строительство и модернизацию топливных складов в 2023 году в трех населенных пунктах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Стартовали работы на строительстве топливного склада в селе Суг-Аксы Сут-Хольского района, а также началась реконструкция складов в Сарыг-Сепе и Туране. Сегодня там идет монтаж ограждения. На поставку строительных материалов, выполнение работ, монтаж систем видеонаблюдения, а также поставку и монтаж весового оборудования выделено 13 277 063,37 рублей. Предполагается оснащение всех угольных складов специализированной техникой, фронтальными погрузчиками и грузовыми автомобилями", - говорится в сообщении.

В Туве углем топится большинство домовладений. По данным правительства, в республике предполагается создать централизованную сеть угольных складов, чтобы обеспечить углем домохозяйства с печным отоплением и предотвратить необоснованный рост цен на топливо.