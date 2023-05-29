Собянин назвал технопарки флагманами инновационного развития в Москве

Городские меры поддержки технопарков включают льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московские технопарки стали флагманами инновационного развития в столице. Такое мнение в понедельник озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения технопарка "Калибр" вместе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, "Калибр" - одна из крупнейших площадок высокотехнологичной промышленности, созданная при поддержке столичного правительства.

"Предприниматели действуют во всех секторах экономики города. Но в последнее время их влияние все больше чувствуется в сфере высоких технологий. В результате московские технопарки стали флагманами развития инноваций в Москве", - отметил Собянин, чьи слова приводит пресс-служба.

Также в мэрии сообщили, что в ходе осмотра технопарка Собянин и Мишустин пообщались с предпринимателями-резидентами технопарка и студентами - участниками образовательной программы молодежного предпринимательства "Я в деле". По окончании осмотра технопарка Мишустин провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

"Почти 900 тыс. предприятий - каждый седьмой малый и средний бизнес России. Более 3 млн работников и 1,3 млн самозанятых - больше половины работающих в Москве людей. Свыше 800 млрд рублей налоговых отчислений - каждый четвертый рубль, поступающий в городской бюджет. Таков сегодня малый и средний бизнес Москвы", - резюмировал мэр столицы.

Технопарки Москвы

"В Москве действует 51 технопарк (включая семь инвестпроектов по созданию технопарков). На этих площадках работают более 2,2 тыс. компаний, в которых трудятся свыше 72 тыс. человек", - добавили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Там подчеркнули, что городские меры поддержки технопарков включают льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю. В совокупности данные льготы уменьшают налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%.

"С 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков превысил 80 млрд рублей. На 1 рубль налоговых льгот приходится более 9 рублей частных инвестиций. Кроме того, резиденты технопарков могут воспользоваться городскими и федеральными программами поддержки малого и среднего бизнеса, включая льготное кредитование, гарантии, поручительства, гранты и субсидии", - уточнили в пресс-службе.

Правительство Москвы в 2022 году предоставило поддержку более 16,5 тыс. малых и средних предприятий (включая резидентов технопарков). Более 10 тыс. предпринимателей получили федеральные меры поддержки. Общий объем финансирования, привлеченного бизнесом благодаря предоставленным мерам поддержки, превысил 339,5 млрд рублей.