Глава Адыгеи рассказал о роли образовательных центров в подготовке кадров для экономики

Мурат Кумпилов отметил, что все школьники региона также имеют возможность удаленно обучаться в республиканской естественно-математической школе

МАЙКОП, 29 мая. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отводит большую роль образовательным центрам в подготовке кадров для экономики региона. Об этом сообщила в понедельник его пресс-служба.

"Главным драйвером в любой отрасли являются квалифицированные кадры, их подготовка начинается со школьной скамьи, в республике создана эффективная система поддержки талантливых детей: действуют региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", технопарк "Кванториум", центр цифрового образования детей "IT-куб", сеть центров образования "Точка роста", - сказал Кумпилов в рамках встречи с участниками всероссийской акции "Прогулка со Знанием".

По словам главы региона, все школьники Адыгеи также имеют возможность удаленно обучаться в республиканской естественно-математической школе. "Я думаю, вы видите, как в последние годы меняется наша республика, это касается модернизации инфраструктуры, формирования системы поддержки бизнеса, реализации масштабных проектов в энергетике и других сферах", - продолжил Кумпилов. Он заметил, что в регионе также воплощаются так называемые якорные инвестпроекты, такие, как создание индустриального парка в Тахтамукайском районе и строительство горнолыжного экокурорта "Лагонаки".

"Все это позволяет двигать экономику, а затем, опираясь на новые возможности, улучшать социальную сферу, создавать комфортные условия для жизни людей, чтобы каждый мог максимально раскрыть свой потенциал, реализовать свои мысли, идеи", - отметил глава республики.