В Петербурге в 2023 году увеличили субсидии авиаперевозчикам на 20%

На эти цели выделили 168 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Администрация Санкт-Петербурга в этом году выделила на субсидии авиаперевозчикам для развития региональных воздушных перевозок 168 млн рублей, получатели средств будут определены через процедуру конкурса. В прошлом году из городского бюджета на эти цели было выделено 140,4 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации Петербурга.

"Комитет по транспорту объявил конкурсный отбор среди авиаперевозчиков на предоставление в 2023 году из городского бюджета субсидий для поддержки и развития региональных воздушных перевозок пассажиров. В текущем году на предоставление субсидий выделено более 168 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

В прошлом году по результатам конкурсного отбора средства на развитие региональных перевозок пассажиров получили ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии", АО Авиационная компания "Руслайн", АО "Авиакомпания Азимут" и АО "Ред Вингс". Заявки на конкурс этого года от авиакомпаний принимаются до 5 июня.

Субсидирование авиакомпаний осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга".

Ранее сообщалось, что федеральное правительство сократило поддержку для авиакомпаний в выполнении региональных рейсов в облет Москвы. В связи с этим, перевозчики начали отменять рейсы по тем направлениям, субсидии на которые в этом году не выделили. Отмечалось, что в большей степени изменения полетных программ коснулись Омской и Тюменской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана, Дагестана и Северной Осетии.