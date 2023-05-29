Совет директоров "Детского мира" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Также акционерам рекомендовали не распределять чистую прибыль

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Детского мира" рекомендовал общему собранию акционеров утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщается в материалах компании.

"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Детский мир" не распределять чистую прибыль общества и не выплачивать дивиденды по результатам 2022 финансового года", - следует из сообщения.

В 2022 году акционеры "Детского мира" на годовом собрании приняли решение не выплачивать финальные дивиденды и за 2021 год. За 2020 год "Детский мир" выплатил дивиденды на сумму 4,486 млрд рублей. Объем выплаченных промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года составил 3,8 млрд рублей из расчета 5,2 рублей на одну обыкновенную акцию.

Группа компаний "Детский мир" - мультивертикальный цифровой ретейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также в Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По данным на 30 июня 2022 года, группа включает 1 тыс. 123 магазина в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии. Общая торговая площадь магазинов составляет 981 тыс. кв. м.