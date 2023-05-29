29 мая, 14:09,
обновлено 29 мая, 14:37

Greenpeace внесли в перечень нежелательных организаций

EPA/ RICARDO MALDONADO ROZO
© EPA/ RICARDO MALDONADO ROZO

Соответствующий документ опубликовал Минюст

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минюст РФ добавил в понедельник в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, международную неправительственную некоммерческую организацию Greenpeace International (Нидерланды), следует из материалов на сайте министерства.

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"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) (Нидерланды)", - говорится в сообщении.

Организация включена в перечень "в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 18 мая 2023 года".

19 мая Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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