В Омской области на поддержку молодых предпринимателей и соцбизнеса направят 90 млн рублей

Это на 80% больше показателя 2022 года

ОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Власти Омской области в 2023 году направят на гранты для молодых предпринимателей и социального бизнеса 90 млн рублей, что на 80% больше показателя прошлого года, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель министра экономики региона Денис Кушнер. Добиться увеличения федерального финансирования удалось благодаря успешной реализации нацпроекта.

"Эта мера поддержки по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" реализуется в Омской области уже второй год. В прошлом году мы получили на нее порядка 50 млн рублей, 99 получателей было, из них 31 получатель - это молодые люди в возрасте до 25 лет. В этом году средств выделено больше - порядка 90 млн рублей", - рассказал Кушнер.

Он отметил, что финансирование было увеличено благодаря успешному выполнению регионом нацпроекта. "Омская область на первом месте в Сибирском федеральном округе и на пятом месте в России по объему грантовой поддержки молодежи и социального бизнеса", - уточнил замминистра.

Получить грант в размере от 100 до 500 тыс. рублей могут предприниматели в возрасте до 25 лет и бизнесмены, работающие в социальной сфере. Средства выделяются на расходы, связанные с реализацией проекта - от оплаты аренды и покупки оборудования до создания сайта. Получатель гранта обеспечивает софинансирование в размере 25% от стоимости проекта, а молодой бизнесмен также должен пройти обучение основам предпринимательской деятельности в центре "Мой бизнес".