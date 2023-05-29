"Газпром" к маю произвел первый миллион тонн СПГ на комплексе в районе КС "Портовая"

В сообщении "Газпром СПГ Портовая" говорится, что проектная производительность завода - полтора млн тонн сжиженного природного газа в год

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Газпром" к маю 2023 года произвел первый млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) на комплексе в районе компрессорной станции (КС) "Портовая" в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении "Газпром СПГ Портовая".

"В мае 2023 года на комплексе по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая" выработан первый млн тонн СПГ. Комплекс был запущен в работу в сентябре прошлого года. Проектная производительность завода - полтора млн тонн СПГ в год", - сказано в сообщении.

Комплекс производительностью 1,5 млн тонн включает морской терминал, обеспечивающий отгрузку СПГ танкерами-газовозами различной грузовместимости, в том числе малотоннажными, а также терминал отгрузки автотранспортом. Продукцию планируется поставлять коммерческим потребителям, в том числе для цели бункеровки морских судов.

В сентябре "Русхимальянс" и "Газпром Линде Инжиниринг" подписали соглашение, по которому рассмотрят строительство дополнительной технологической линии мощностью до 2 млн тонн СПГ на КС "Портовая".