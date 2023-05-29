НЛМК может не выплатить дивиденды по итогам 2022 года

По итогам 2021 года компания не выплачивала дивиденды

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет директоров НЛМК рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Рекомендовать годовому собранию акционеров прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - отмечается в сообщении.

По итогам 2021 года компания также не выплачивала дивиденды.

Годовое собрание акционеров НЛМК назначено на 30 июня 2023 года в заочной форме, датой закрытия реестра для участия определено 5 июня. Акционеры также рассмотрят вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, избрании председателя правления и членов совета директоров компании.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших производителей стальной продукции в России. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США.

Основной акционер НЛМК - Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении 20,7% акций компании.