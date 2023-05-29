Гуманитарная партия удобрений "Уралхима" прибыла в Кению

Ее объем составил 34 тыс. тонн

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Гуманитарная партия удобрений "Уралхима-Уралкалия" в объеме 34 тыс. тонн прибыла в Кению, сообщил "Уралхим".

"Группа "Уралхим-Уралкалий" сообщает о том, что партия удобрений объемом 34 000 тонн прибыла в кенийский порт Момбаса. В настоящее время ведутся работы по выгрузке данной поставки, состоящей из хлористого калия, карбамида и NPKS-удобрений", - говорится в сообщении.

Партия является второй гуманитарной отправкой развивающимся странам удобрений группы, находящихся в европейских портах и на складах. Предыдущая поставка из порта в ЕС, состоящая из 20 тыс. тонн удобрений, была официально передана Малави в начале марта 2023 года.

Обе поставки осуществлены при содействии Всемирной продовольственной программы ООН, которая зафрахтовала суда для транспортировки удобрений. В свою очередь, группа оплатила услуги морского фрахта и прочие транспортные расходы.

В общей сложности группа намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тыс. тонн минеральных удобрений.

Ранее "Уралхим" сообщал, что еще одну партию планируется направить Нигерии. Также компания может поставить Шри-Ланке гуманитарную партию удобрений в объеме 55 тыс. тонн.