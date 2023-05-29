Минсельхоз не планирует увеличивать госфонд зерна до 10 млн т в 2023 году

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев назвал достаточным объем закупленных 3 млн т

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Увеличивать государственный интервенционный фонд до 10 млн т зерна в 2023 году не планируется, закупленных 3 млн т пока достаточно. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"Не будет увеличения, 3 (млн т) закупили - достаточно. Посмотрим, что будет, пока не планируем", - сказал он.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что правительство РФ рассматривает возможность увеличения интервенционного фонда на 7 млн т, до 10 млн т зерна. По ее мнению, это поможет рынку в случае, если излишки зерна, которые сейчас давят на рынок, не будут вывезены.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. В прошлом году в государственный интервенционный фонд было закуплено 3,08 млн т зерна. В дальнейшем в случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям.