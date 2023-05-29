Свердловская ЖД открыла площадку для отправки грузов на севере региона

Первый поезд с пиломатериалами уже отправился в Китай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Свердловская железная дорога (СвЖД) открыла площадку для обработки контейнерных грузов в Серове. Она позволит экспортировать лесопромышленную продукцию с севера Свердловской области. Первый поезд с пиломатериалами уже отправился в Китай, сообщила в понедельник пресс-служба магистрали.

"Свердловская магистраль открыла площадку для обработки контейнерных грузов на станции Серов. Открытие специализированной площадки в первую очередь обусловлено потребностью клиентов лесной отрасли в организации отправки продукции в составе регулярных ускоренных контейнерных поездов, в том числе на экспорт. <…> С грузового терминала станции Серов отправился первый поезд: в его составе 70 крупнотоннажных контейнеров с пиломатериалами, которые будут доставлены в Китай", - говорится в сообщении.

Ранее для отправки пиломатериалов с севера Свердловской области использовались терминалы в Екатеринбурге и Советском, расстояние до которых составляет около 400 км. "Теперь промышленные предприятия могут отгружать продукцию в контейнерах непосредственно на севере Свердловской области, это поможет им снизить транспортные издержки и оптимизировать логистику", - пояснили на СвЖД, добавив, что инфраструктурой смогут пользоваться деревообрабатывающие предприятия из Североуральска, Карпинска и других населенных пунктов.

Кроме того, СвЖД разработала комплексный сервис, который включает доставку контейнеров автотранспортом до железнодорожного терминала, формирование и отправку поезда. Всего сейчас со станций СвЖД на постоянной основе грузы в контейнерах перевозятся по 175 маршрутам внутри страны и на экспорт.