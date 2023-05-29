Рада одобрила договор с Францией о привлечении кредита в €37,6 млн для "Укржелдороги"

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что рельсы будут производиться во Франции и поставляться на Украину

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Верховная рада на очередном заседании в понедельник ратифицировала рамочный договор с Францией о поддержке проекта поставки рельсов компании "Укржелдорога". Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Рада ратифицировала рамочный договор с Францией о финансовой поддержке проекта поставки рельсов компании "Укржелдорога", - написал он в Telegram-канале.

По словам парламентария, рельсы будут производиться во Франции и поставляться на Украину. "Кредит предоставляется на сумму € 37,6 млн на 35 лет с льготным сроком 14 лет", - отметил Гончаренко.

Он сообщил, что за принятие документа проголосовали 303 парламентария при 226 минимально необходимых.