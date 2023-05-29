29 мая, 14:40

На Украине спрогнозировали дефицит электроэнергии в течение лета и зимы

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что ограничение электроэнергии "не означает аварийные отключения" и возможно включение дополнительных работающих на газе энергоблоков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Нехватка электроэнергии на Украине будет продолжаться в течение летних месяцев и на протяжении следующей зимы. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Дефицит, то есть определенная нехватка энергии, будет ощущаться в энергосистеме в течение летних месяцев, потому что будем много ремонтироваться, а также в течение следующей зимы", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью в украинской версии журнала Forbes.

Кудрицкий добавил, что ограничение электроэнергии "не означает аварийные отключения" и возможно включение дополнительных работающих на газе энергоблоков. Он подчеркнул, что "есть возможность привлекать как аварийную помощь от энергосистем стран ЕС, так и импортировать электроэнергию из Европы". 

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