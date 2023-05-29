В ДНР заявили о готовности новых субъектов РФ стать участниками программы поддержки МСП

Правовые условия для этого созданы, заявил премьер-министр республики Евгений Солнцев

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новые субъекты России готовы стать полноправными участниками национального проекта по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), правовые условия для этого созданы. Об этом заявил в понедельник премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.

"Новые субъекты Российской Федерации готовы стать полноценными участниками национального проекта поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На федеральном уровне уже созданы правовые условия", - сказал Солнцев в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития МСП.

Он добавил, что в настоящее время в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включены сведения о 31,9 тыс. субъектов МСП, зарегистрированных в четырех новых регионах страны. Это 47% от общего количества субъектов МСП.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" призван поддержать бизнес на всех этапах его развития. В состав нацпроекта входят федеральные проекты "Поддержка самозанятых", "Предакселерация", "Акселерация субъектов МСП", "Цифровая платформа МСП".