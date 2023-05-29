Минпромторг обсуждает корректировку механизма балльной оценки локализации в автопроме

По данным газеты "Коммерсантъ", министерство может снизить оценку операция по сварке, окраске и штамповке, наличие которых позволяет производителям получать частичную компенсацию утильсбора, и перераспределить их в пользу производства автокомпонентов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ обсуждает изменения в механизм балльной оценки уровня локализации в автомобильной промышленности для стимулирования освоения производства критически важных комплектующих для отрасли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В дополнение к действующему комплексу мер поддержки соответствующий пакет поправок в механизм балльной оценки, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации №719, обсуждается Минпромторгом России совместно с отраслевым сообществом в целях создания условий, стимулирующих оперативное освоение производства критически важных для отечественного автомобилестроения комплектующих", - рассказали в Минпромторге. При этом окончательное решение пока не принято.

Ранее о планах Минпромторга написала газета "Коммерсантъ". По данным издания, министерство может снизить оценку операция по сварке, окраске и штамповке, наличие которых позволяет производителям получать частичную компенсацию утильсбора, и перераспределить их в пользу производства автокомпонентов. Новые правила заберут у легковых автомобилей 1,3-1,5 тыс. баллов локализации, пишет издание со ссылкой на письмо Объединения автопроизводителей России в адрес вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова. В письме отмечается, что такой подход осложнит для российской продукции доступ к госзакупкам и снизит размер компенсации утильсбора.

Как пояснили в Минпромторге, определение приоритетов развития отраслей, на которые выделяются средства из бюджета является ключевой задачей государства. Так, углубление локализации в автомобилестроении и производстве компонентов подразумевает "расстановку соответствующих акцентов, в том числе в постановлении правительства Российской Федерации №719, изменения которого сейчас находятся на этапе обсуждения".

О мерах поддержки

Для достижения целей стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года Минпромторг оказывает предприятиям отрасли такие меры поддержки как субсидирование расходов на НИОКР, а также поддержку, направленную на запуск новых проектов, локализацию компонентной базы и наращивание объемов производства.

"Для этого используются следующие инструменты: кластерная инвестиционная платформа, программа "Автокомпоненты", программа по субсидированию затрат на реинжиниринг. На сегодняшний день планов отказа от продолжения действия указанных программ нет", - добавили в Минпромторге.