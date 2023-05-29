Кения и Россия подпишут новое торговое соглашение

Пресс-служба кенийского президента Уильяма Руто отметила, что объем двусторонней торговли остается на низком уровне, несмотря на имеющийся потенциал

НАЙРОБИ /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Кения заключит новое торговое соглашение с Россией, нацеленное на стимулирование сотрудничества между бизнесами двух стран. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кенийского президента Уильяма Руто по итогам его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В заявлении отмечается, что объем двусторонней торговли остается на низком уровне, несмотря на имеющийся потенциал. По мнению Руто, новое соглашение придаст кенийскому и российскому бизнесу "необходимый импульс". Сроки подписания документа не уточняются.

Ранее Лавров сообщил журналистам, что Россия и Кения до конца года завершат создание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Глава МИД РФ в понедельник прибыл в столицу Кении. В предыдущий раз министр был с визитом в этой стране в 2010 году.