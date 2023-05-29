Комитет Госдумы одобрил инициативу о нулевом НДПИ для новых проектов добычи газа

Речь идет о деятельности компаний, которые выпускают на новых производственных мощностях аммиак или водород из газа или газового конденсата

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в I чтении законопроект о введении нулевого НДПИ для новых проектов добычи газа, необходимых для производства аммиака и водорода на Ямале. Документ инициирован правительством РФ. Госдума рассмотрит его на заседании 31 мая.

Проектом федерального закона предусмотрена возможность субъектов РФ устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль компаний от деятельности по выпуску на новых производственных мощностях аммиака или водорода из газа или газового конденсата.

Законопроект также устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче природного газа и газового конденсата на участках недр на Ямале и Гыдане в Ямало-Ненецком автономном округе, которые используются исключительно для производства аммиака и водорода.

Под новыми проектами подразумеваются проекты, введенные с 2025 года. Законопроект предполагает соответствующие изменения в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса.

"В настоящее время аналогичные льготы применяются в случае производства сжиженного природного газа. Сейчас линейка производств на Ямале расширяется, туда в будущем добавится производство водорода и аммиака", - сказал статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов в ходе заседания комитета. Он отметил, что на Ямале и Гыдане также есть и участки недр "Газпрома", и "если они захотят производить аммиак или водород, то также будет и на них распространяться".

"Новатэк" ранее планировал реализацию проекта "Обский ГКХ" в Ямало-Ненецком автономном округе в 2027 году, его мощность должна была составить 2,2 млн т аммиака и 0,13 млн т водорода. Германская компании RWE и Uniper даже подписывали меморандумы о взаимопонимании в сфере поставок низкоуглеродного аммиака и водорода на рынки Германии. Однако впоследствии конфигурация завода была пересмотрена. Сейчас он ориентирован на производство сжиженного природного газа и назван "Обский СПГ".