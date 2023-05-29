В Великобритании начали продавать Mars в бумажной упаковке

Как передает телеканал Sky News, батончик можно приобрести в 500 супермаркетах сети Tesco в рамках пилотного проекта по изучению "альтернативных упаковочных решений для кондитерских изделий"

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Шоколадный батончик Mars производства одноименной компании начали продавать в Великобритании в бумажной упаковке. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.

Батончик можно приобрести в 500 супермаркетах сети Tesco в рамках пилотного проекта по изучению "альтернативных упаковочных решений для кондитерских изделий". В подразделении Mars в Великобритании заявили, что вкладывают сотни миллионов фунтов, чтобы добиться снижения использования пластика на треть.

Как пишет газета The Guardian, швейцарская компания Nestle в свою очередь объявила о переходе на использование в Соединенном Королевстве специальных оберток, которые на 80% состоят из переработанного пластика, для шоколадных батончиков KitKat.