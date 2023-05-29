Глава департамента ЦБ заявил, что годовая инфляция может ускориться летом

По словам Кирилла Тремасова, в третьем квартале года она может превысить уровень в 4%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Годовая инфляция в России уже с мая может пойти вверх и ускорить свой рост летом. В третьем квартале 2023 года она может превысить уровень в 4%, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на пресс-конференции.

"Годовая инфляция, скорее всего, уже с мая пойдет вверх, а летом вот это движение вверх <…> может даже ускориться. Скорее всего, уже в третьем квартале годовой показатель превысит 4%. Наш прогноз инфляции по итогам года - это 4,5-6,5%, и прогноз инфляции на следующий год - 4%" , - сказал Тремасов.

Он уточнил, что если в 2023 году в летние месяцы инфляция будет характеризоваться обычной сезонностью, небольшим ростом, то каждый месяц годовой показатель может прирастать на 0,3-0,5 процентного пункта.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.