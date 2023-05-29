Закупку троллейбусов в Брянске будет курировать профильный комитет Госдумы

В рамках проекта закупят 100 новых троллейбусов, обновят контактные кабельные сети, установят электронные табло с расписанием движения

БРЯНСК, 29 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Брянскую область обсудил с депутатами регионального парламента и главами муниципалитетов вопросы поддержки областного центра при закупке троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы в понедельник.

"Вячеслав Володин сказал, что необходимо поддержать регион в решении этого вопроса и поручил профильному комитету взять ситуацию на контроль", - говорится в сообщении. Он поручил председателю комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву курировать данный вопрос, сообщает пресс-служба.

Модернизация инфраструктуры пассажирского электротранспорта проводится в Брянске в 2022-2023 годах с привлечением бюджетного инфраструктурного кредита и внебюджетных средств на общую сумму 4 млрд рублей. В рамках проекта закупят 100 новых троллейбусов, обновят контактные кабельные сети, установят электронные табло с расписанием движения.

Участники встречи также обсудили меры поддержки участников военной специальной операции и членов их семей. Володин сказал, что в Госдуме сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении льгот участникам спецоперации при поступлении в вузы, а также о возможности перевода на бюджет тех, кто обучается на платной основе.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, еще одной темой встречи стало обеспечение жилье детей-сирот. Володин отметил, что эта проблема является острой для многих регионов, есть примеры эффективного ее решения, он предложил Брянской области подготовить собственную программу.