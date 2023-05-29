Екатеринбург начал брать воду в Челябинской области из-за низких собственных запасов

Уровень воды в водоемах снизился из-за аномальной жары

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Запасы воды в водоемах Екатеринбурга, откуда производится забор на нужды города, достигает критической отметки из-за аномальной жары. Началась перекачка воды из водохранилища в Челябинской области, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе прямой линии на телеканале ОТВ.

"32 градуса - такого не бывало уже многие десятки лет, чтобы в мае стояла вот такая сухая погода. Естественно, это еще и недостаток воды, <...> воды не очень хорошие запасы, мы вынуждены уже приступить к перекачке с Нязяпетровского водохранилища из соседней Челябинской области. Потому что уровень воды в наших водоемах, откуда мы забор воды для города проводим, он крайне низок, уже у критической отметки", - сказал Орлов.

С 24 мая в отдельных районах Свердловской области установилась аномально жаркая погода, сообщили в Уральском гидрометцентре. В большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. По данным заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, по фактам ландшафтных природных пожаров в регионе возбуждено 34 уголовных дела.