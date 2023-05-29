29 мая, 15:08

Таможня задержала на границе более 27 тыс. контрафактных наборов LEGO

Среди них - наборы из серии NINJAGO, MINECRAFT, MARVEL, STARWARS

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Свыше 27 тыс. контрафактных наборов LEGO задержали алтайские таможенники на границе с Казахстаном, сообщила в понедельник пресс-служба ФТС.

Отмечается, что в районе пункта пропуска Веселоярск (Алтайский край) инспекторы остановили фуру с бытовой техникой, посудой и игрушками.

По данным ФТС, в ходе досмотра внутри нашли неучтенные в документах детские конструкторы с логотипами LEGO, в том числе наборы из серии NINJAGO, MINECRAFT, MARVEL, STARWARS.

"Экспертиза показала, что конструкторы не являются оригинальными, а стоимость партии на рынке достигает 25 млн рублей. Товар изъяли. Проводится работа по оценке ущерба правообладателям", - сообщило ведомство. 

Теги:
КазахстанРоссияАлтайский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация