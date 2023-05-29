Таможня задержала на границе более 27 тыс. контрафактных наборов LEGO

Среди них - наборы из серии NINJAGO, MINECRAFT, MARVEL, STARWARS

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Свыше 27 тыс. контрафактных наборов LEGO задержали алтайские таможенники на границе с Казахстаном, сообщила в понедельник пресс-служба ФТС.

Отмечается, что в районе пункта пропуска Веселоярск (Алтайский край) инспекторы остановили фуру с бытовой техникой, посудой и игрушками.

По данным ФТС, в ходе досмотра внутри нашли неучтенные в документах детские конструкторы с логотипами LEGO, в том числе наборы из серии NINJAGO, MINECRAFT, MARVEL, STARWARS.

"Экспертиза показала, что конструкторы не являются оригинальными, а стоимость партии на рынке достигает 25 млн рублей. Товар изъяли. Проводится работа по оценке ущерба правообладателям", - сообщило ведомство.