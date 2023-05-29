Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 году

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены ведомством в полном объеме

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минфин РФ исполнил в полном объеме обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Минфина России.

"Минфин России информирует: средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 5,7 млрд рублей (эквивалент $71,3 млн) и в 2036 году в сумме 2,3 млрд рублей (эквивалент €26,5 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), - говорится в сообщении.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме.

Выплаты выполнены в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2022 года № 394 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".