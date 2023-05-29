Оргкомитет 300-летия Перми рассчитывает на рост турпотока в регион до 1 млн человек

Предполагается, что до 2030 года турпоток в регион должен достичь показателя в 1,5 млн человек в год

ПЕРМЬ, 29 мая. /ТАСС/. Оргкомитет празднования 300-летия Перми рассчитывает на рост потока туристов в Пермский край до 1 млн человек в 2023 году. Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя правительства РФ и глава оргкомитета "Пермь-300" Дмитрий Чернышенко в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, посвященной юбилею столицы Прикамья.

"Нам хочется верить, что все совместные усилия приведут к тому, что туристическая привлекательность региона существенно увеличится. Если в прошлом году мы увидели серьезный рост турпотока по сравнению с ковидным 2021 годом - до 818 тыс. человек, это 13%, то понятно, что потенциал весь еще не реализован. Даешь 1 млн туристов в этом году!" - сказал Чернышенко.

Как сообщал ранее зампред правительства Прикамья Алексей Чирников, по итогам 2022 года прирост туристического потока в Пермский край к 2021 году составил порядка 90 тыс. человек: с 725 тыс. туристов в 2021 году до 818 тыс. туристов в 2022 году. Это стало рекордным показателем для Пермского края. Предполагается, что до 2030 года турпоток в регион должен достичь показателя в 1,5 млн человек в год.

В этом году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.