В грузинских аэропортах появятся три новых таможенно-пропускных пункта с РФ

Их разместят в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми, отметил министр экономики Грузии Леван Давиташвили

ТБИЛИСИ, 29 мая. /ТАСС/. Три новых таможенно-пропускных пункта (ТПП) с Россией появятся в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми после возобновления прямого авиасообщения между Грузией и РФ. Об этом в понедельник сообщил министр экономики Грузии Леван Давиташвили после встречи с послами стран ЕС.

"Мы затронули вопросы исполнения санкций в этой геополитической ситуации, в том числе то, что у нас будет три дополнительных пункта связи с РФ. Сегодня, как вы знаете, основная граница это Ларс и на ней ведется строгий таможенный контроль, и все подчеркивают, что Грузия является надежным партнером международного сообщества в части исполнения санкций. Однако, у нас появляются три новых пункта связи в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми", - отметил министр.

Как подчеркнул Давиташвили, у правительства Грузии выработана "готовая позиция по увеличению таможенных возможностей" и "в этих аэропортах будет дополнительный таможенный контроль", как и на сухопутной границе в районе Верхнего Ларса.

Ранее Грузия и Россия договорились о выполнении прямых авиарейсов между Москвой и Тбилиси, Сочи и Тбилиси, а также Москвой и Кутаиси. О рейсах в аэропорт Батуми не сообщалось. В пресс-службе Минэкономики на вопрос корреспондента ТАСС о возможности рейсов из РФ в Батуми дополнительную информацию не предоставили.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings по маршруту Москва - Кутаиси - Москва и Сочи - Тбилиси - Сочи.