В Минске ожидают от Десятого форума регионов России и Белоруссии контрактов на $1,5 млрд

Председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Белоруссии Татьяна Рунец сообщила, что одной из ключевых на форуме станет секция, посвященная единой промышленной политике

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Объем контрактов, которые подпишут участники Десятого форума регионов России и Белоруссии, составит около $1,5 млрд. Об этом в понедельник после заседания оргкомитетов по подготовке мероприятия, которое пройдет в Уфе 26-28 июня, сообщила председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Татьяна Рунец.

"В прошлом году по итогам форума Беларуси и России мы подписали коммерческие контракты на сумму около $1 млрд. Думаю, что в этом году цифра будет значительно выше. Сейчас уже можно говорить об эквиваленте в полтора миллиарда долларов", - приводит ее слова издание "СБ. Беларусь сегодня".

Рунец отметила, что одной из ключевых на форуме станет секция, посвященная единой промышленной политике. "В рамках работы нашей секции мы хотим определить отправные точки в промышленной политике. Соглашение [между правительством Белоруссии и РФ о единой промышленной политике] подписано, но есть проблемные моменты, которые нужно урегулировать", - сказала сенатор.

По итогам Девятого форума регионов России и Белоруссии, который прошел в Гродно в 2022 году, председатель Совета Республики Наталья Кочанова сообщила о заключении около 60 соглашений, а также подписании контрактов на 65 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю проведения мероприятия.