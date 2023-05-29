ФНС с 2024 года готова распространить режим АУСН на бизнес, работающий через маркетплейсы

Глава службы также отметил, что переход на такой режим налогообложения можно предусмотреть, не дожидаясь начала нового налогового периода

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минфином разрабатывают законопроект, который позволит предпринимателям использовать автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) при ведении бизнеса, в том числе через маркетплейсы, готово запустить режим с 2024 года. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на заседании правительственной комиссии по развитию МСП, которое прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

"По поводу работы через маркетплейсы - мы считаем, что это реалистично сделать и, собственно, такой законопроект уже с Министерством финансов прорабатываем", - сказал глава ФНС.

Он также отметил, что переход на такой режим налогообложения можно предусмотреть, не дожидаясь начала нового налогового периода. "Технически мы к этому подготовились. Если будет принято Министерством финансов, правительством и Думой такое решение, то это реализовать возможно. Что касается расширения [применения АУСН], мы технически готовы, как вариант - это по решению каждого отдельного региона. <…> Я думаю, со следующего года можно", - сказал Егоров.

Глава федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров в ходе заседания комиссии предложил расширить территориальный охват эксперимента, предусмотреть возможность переходить на АУСН в течение календарного года. Кроме того, по его словам, сейчас существует запрет на применение такого налогового режима предпринимателями, которые осуществляют свою деятельность через агентские договоры и договоры комиссии, через агрегаторы, в том числе маркетплейсы. Он предложил распространить действие автоматизированной упрощенной системы налогообложения на таких налогоплательщиков.

О новом режиме налогообложения

Эксперимент по внедрению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН) для микропредприятий стартовал 1 июля 2022 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Новый режим налогообложения рассчитан на организации и ИП с численностью сотрудников не более 5 человек и годовым доходом не более 60 млн рублей. Также для перехода на АУСН предприятия должны выплачивать зарплату только в безналичной форме и не применять в работе другие специальные налоговые режимы.

Новый режим налогообложения позволяет бизнесу отказаться от ведения книги учета доходов и расходов. Налог рассчитывается налоговым органом самостоятельно по данным, полученным от контрольно-кассовой техники и банков, обслуживающих предпринимателей, а также на основании сведений о доходах, которые налогоплательщик укажет в своем личном кабинете. При этом исчислять и перечислять заработную плату и НДФЛ с выплат сотрудникам будет банк, в котором у предпринимателя открыт расчетный счет.