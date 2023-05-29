Котяков заявил, что МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%

Минимальный размер оплаты труда с 1 января проиндексировали на 6,3%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%, сообщил в понедельник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с фракцией ЛДПР.

"В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека. <...> Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%", - сказал он.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года был проиндексирован на 6,3% и стал составлять 16 242 рубля. С 1 января 2024 года по поручению президента РФ он будет проиндексирован на 18,5%.