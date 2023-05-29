29 мая, 16:20

Jаgermeister намерен взыскать с КЛВЗ "Кристалл" и ретейлеров алкоголя более 0,5 млрд руб.

Немецкая компания направила два иска в Арбитражный суд Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Немецкая компания Mast-Jаgermeister SE, занимающаяся производством травяного ликера (биттера) Jаgermeister, подала в Арбитражный суд Москвы два исковых заявления к калужскому ликеро-водочному заводу "Кристалл" (КЛВЗ) и ретейлерам алкоголя, намерена взыскать более 0,5 млрд рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

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Оба иска были поданы 19 мая. Согласно материалам, касающимся первого иска, Jаgermeister требует взыскать чуть более 197 млн рублей. Кроме того, в иске заявлено требование "о запрете". Более подробная информация в картотеке не приводится. В качестве ответчиков выступают КЛВЗ и ООО "Ритейлер вайнстайл" (WineStyle).

Второй иск "о защите исключительных прав" содержит требование о взыскании компенсации в размере почти 315 млн рублей. Ответчиками по иску являются КЛВЗ и ООО "Альфа-М" ("Красное & белое").

26 мая иски были оставлены без движения на срок до 26 июня из-за неполной уплаты госпошлины за их подачу.

ТАСС направил соответствующий запрос в КЛВЗ.

В начале ноября 2022 года Jаgermeister официально приостановил поставки своего ликера в Россию. В декабре 2022 года Mast-Jаgermeister потребовал от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, назвав продукцию контрафактной. Однако весной 2023 года Федеральная антимонопольная служба РФ выдала Jаgermeister предупреждение из-за требований к заводу "Кристалл" прекратить продажу этих биттеров. 

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