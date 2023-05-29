Jаgermeister намерен взыскать с КЛВЗ "Кристалл" и ретейлеров алкоголя более 0,5 млрд руб.

Немецкая компания направила два иска в Арбитражный суд Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Немецкая компания Mast-Jаgermeister SE, занимающаяся производством травяного ликера (биттера) Jаgermeister, подала в Арбитражный суд Москвы два исковых заявления к калужскому ликеро-водочному заводу "Кристалл" (КЛВЗ) и ретейлерам алкоголя, намерена взыскать более 0,5 млрд рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Оба иска были поданы 19 мая. Согласно материалам, касающимся первого иска, Jаgermeister требует взыскать чуть более 197 млн рублей. Кроме того, в иске заявлено требование "о запрете". Более подробная информация в картотеке не приводится. В качестве ответчиков выступают КЛВЗ и ООО "Ритейлер вайнстайл" (WineStyle).

Второй иск "о защите исключительных прав" содержит требование о взыскании компенсации в размере почти 315 млн рублей. Ответчиками по иску являются КЛВЗ и ООО "Альфа-М" ("Красное & белое").

26 мая иски были оставлены без движения на срок до 26 июня из-за неполной уплаты госпошлины за их подачу.

ТАСС направил соответствующий запрос в КЛВЗ.

В начале ноября 2022 года Jаgermeister официально приостановил поставки своего ликера в Россию. В декабре 2022 года Mast-Jаgermeister потребовал от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, назвав продукцию контрафактной. Однако весной 2023 года Федеральная антимонопольная служба РФ выдала Jаgermeister предупреждение из-за требований к заводу "Кристалл" прекратить продажу этих биттеров.