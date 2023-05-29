В ЦБ заявили, что потребительский спрос в России пока ниже докризисных уровней

Однако показатель постепенно приближается к ним, отметил директор департамента ЦБ Кирилл Тремасов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается, однако пока он находится чуть ниже докризисных значений. Об этом сообщил директор департамента ЦБ РФ Кирилл Тремасов на пресс-конференции в понедельник.

"С начала этого года мы видим восстановление потребительской активности, причем оно носит такой поступательный характер, от месяца к месяцу картина улучшается. Но если сравнивать с докризисными уровнями, то пока, наверное, все-таки потребительский спрос чуть слабее, но приближается к докризисным уровням", - сказал он.

В качестве одного из признаков восстановления потребительского спроса Тремасов назвал рост автокредитов и необеспеченного кредитования.

Он напомнил, что прошлый год, начиная со второй половины марта, характеризовался слабым потребительским спросом. Ситуация сохранялась до конца года.