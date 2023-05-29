Гросси 30 мая представит в Совбезе ООН идеи по защите Запорожской АЭС

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ценит усилия главы МАГАТЭ по укреплению ядерной и физической безопасности станции

ВЕНА, 29 мая. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе заседания Совета Безопасности ООН во вторник представит "конкретные идеи", направленные на обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Об этом заявил в понедельник представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Завтра генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Мариано Гросси проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС. Ожидается, что он изложит конкретные идеи по укреплению ядерной и физической безопасности на этой АЭС. Мы ценим усилия господина Гросси", - написал постпред в Telegram-канале.

Заседание Совбеза ООН по обеспечению безопасности Запорожской АЭС запланировано на 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск).

Посвященное ЗАЭС заседание будет проходить под председательством главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса. Как сообщило ранее правительство Швейцарии, на нем будут присутствовать представители Украины.

Ранее газета The Washington Post проинформировала, что Гросси подготовил план, охватывающий пять принципов: запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военных, запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.