Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,81-1,86%

Курс доллара составил 80,83 рубля, евро - 86,8 рубля, юаня - 11,38 рубля

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю активным ростом, индекс Мосбиржи впервые с апреля прошлого года превысил 2 700 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,86%, до 2 732 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 0,81%, до 1 064,18 пункта. Курс доллара вырос на 0,77%, до 80,83 рубля, евро - на 1,12%, до 86,8 рубля, юань - на 0,086%, до 11,38 рубля.

"Баланс факторов благоволил покупателям. Выходные не принесли значимого негатива в рыночной и геополитической плоскости, в результате понедельник в очередной раз подтвердил репутацию самого "бычьего" дня недели. В Турции по итогам II тура президентских выборов выиграл действующий глава страны, появление определенности умеренно благоприятно для рублевых активов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рыночная конъюнктура в начале недели сопутствовала акциям нефтяников - рубль не спешил укрепляться, несмотря на прохождение через пик налогового периода, в то время как цены на нефть стабильно держались выше $75. Также еще одна возможная поддержка - реинвестирование дивидендов, в частности, полученных от Сбера, добавил эксперт.

Внешний фон также был позитивным. Политики в США на выходных приблизились к компромиссу по повышению потолка госдолга. Торги на американских биржах сегодня не проводились в связи с национальным праздником - Днем Памяти.

Рынок акций

На фондовом рынке в понедельник лидерами роста оказались акции "Совкомфлота" (+10,4%), так как рынок отыгрывает вышедшие в конце прошлой недели сильные финансовые результаты компании за I квартал 2023 года, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции "Интер РАО" (-4,3%).

Прогноз на завтра

Во вторник инвесторы обратят внимание на майский индекс доверия потребителей США (CB). В рамках сезона отчетностей свои финпоказатели представят HP Inc., Hewlett Packard. "РусГидро" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года, "Россети Ленэнерго" - квартальную отчетность по РСБУ, рассказал Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 30 мая - 2 625 - 2 740 пунктов, по курсу доллара - 79-81 рублей. Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2 650 - 2 750 пунктов, пара доллар/рубль завтра может торговаться в диапазоне 79-81 рублей, евро/рубль - в коридоре 85-87 рублей, пара юань/рубль - в рамках 11,1-11,5 рублей.