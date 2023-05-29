СМИ: вооруженные банды Ливии перекрыли подачу электростанциям топлива с НПЗ в Эз-Завии

Источник Al Marsad в энергетической компании прогнозирует, что большая часть страны в ближайшее время столкнется с отключением электричества

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Вооруженные группировки перекрыли в понедельник подачу топлива с крупнейшего в Ливии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Эз-Завия (расположен к востоку от Триполи) на местные электростанции. Об этом сообщает информационный портал Al Marsad со ссылкой на источник в энергетической компании.

По его информации, большая часть страны в ближайшее время столкнется с отключением электричества. "Возлагаем ответственность на конфликтующие политические силы и силы безопасности за перебои в подаче электроэнергии", - сообщил источник.

22 мая власти Эз-Завии обратились к правительству национального единства Абдель Хамида Дбейбы в Триполи с требованием "восстановить стабильность и спокойствие в городе", в котором, согласно заявлению городского совета, беспрепятственно действуют военизированные формирования. 25 мая Минобороны Правительства национального единства Ливии сообщило о начале военной операции по зачистке районов западного побережья от вооруженных банд, занимающихся контрабандой горючего, торговлей наркотиками и людьми. В течение нескольких дней беспилотники наносили удары по окраинам города Эз-Завия, портовым сооружениям близ местечка Эль-Майя на побережье Средиземного моря, а также окрестностям других ливийских приморских городов.