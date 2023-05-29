29 мая, 16:52

Первый после пандемии рейс в Пекин вылетел из Новосибирска

Полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, на лайнерах Boeing 737-800

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Первый после пандемии рейс из Новосибирска в Пекин авиакомпании S7 вылетел в понедельник из аэропорта Толмачево, следует из данных онлайн-табло.

Как сообщали ранее в авиакомпании, рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, на лайнерах Boeing 737-800. Время в пути - до пяти часов. Стоимость билета, по данным сайта авиакомпании, от 19,2 тыс. рублей в одну сторону.

Ранее в компании сообщали, что S7 Airlines возобновляет прекращенные в период пандемии коронавируса прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи. 

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