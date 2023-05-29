29 мая, 17:06

Кировская область направит 500 млн рублей на закупку новых автобусов для районов

Потребность региона оценивается в 150 единицах транспорта

КИРОВ, 29 мая. /ТАСС/. Кировская область планирует направить 500 млн рублей на закупку новых автобусов для районов и межмуниципальных перевозок. Об этом в понедельник сообщил глава региона Александр Соколов в ходе оперативного совещания.

"Нам удалось получить федеральный инфраструктурный бюджетный кредит - порядка полумиллиарда рублей. Провели немало переговоров с федеральными коллегами, чтобы доказать целесообразность и важность решения этой задачи. На эти средства мы планируем закупить пассажирские автобусы для передвижения по области, между муниципалитетами", - сказал Соколов.

Как отметил зампред правительства области Алексей Жердев, потребность региона оценивается в 150 единицах транспорта. "Пока мы планируем закупить 78 автобусов для районов области: 47 для муниципалитетов и 31 - для межмуниципальных перевозок. 54 автобуса будут среднего класса, 24 - малого класса. Планируем закрыть этот вопрос до конца года", - сказал Жердев.

Кроме того, по словам главы администрации города Кирова Вячеслава Симакова, в Кирове из 91 троллейбуса ежедневно выходит на маршруты 70, при этом необходимо закупить еще более 50 единиц. Сейчас власти города прорабатывают решение этого вопроса. 

Теги:
РоссияКировская областьСоколов, Александр Валентинович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация