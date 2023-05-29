Кировская область направит 500 млн рублей на закупку новых автобусов для районов

Потребность региона оценивается в 150 единицах транспорта

КИРОВ, 29 мая. /ТАСС/. Кировская область планирует направить 500 млн рублей на закупку новых автобусов для районов и межмуниципальных перевозок. Об этом в понедельник сообщил глава региона Александр Соколов в ходе оперативного совещания.

"Нам удалось получить федеральный инфраструктурный бюджетный кредит - порядка полумиллиарда рублей. Провели немало переговоров с федеральными коллегами, чтобы доказать целесообразность и важность решения этой задачи. На эти средства мы планируем закупить пассажирские автобусы для передвижения по области, между муниципалитетами", - сказал Соколов.

Как отметил зампред правительства области Алексей Жердев, потребность региона оценивается в 150 единицах транспорта. "Пока мы планируем закупить 78 автобусов для районов области: 47 для муниципалитетов и 31 - для межмуниципальных перевозок. 54 автобуса будут среднего класса, 24 - малого класса. Планируем закрыть этот вопрос до конца года", - сказал Жердев.

Кроме того, по словам главы администрации города Кирова Вячеслава Симакова, в Кирове из 91 троллейбуса ежедневно выходит на маршруты 70, при этом необходимо закупить еще более 50 единиц. Сейчас власти города прорабатывают решение этого вопроса.