В Москве в реорганизацию участка бывшей промзоны инвестируют около 25 млрд рублей

По итогам реализации проекта город получит свыше 4 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Жилье, общественно-деловые объекты и производства планируют построить на участке бывшей промышленной зоны "Вагоноремонт" в Москве, в реорганизацию могут инвестировать около 25 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В торгах на право комплексного развития территории бывшей промзоны "Вагоноремонт" площадью свыше 15 га победило общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Артстрой". Инвестиции в проект могут составить около 25 млрд рублей. На участке инвестор сможет возвести жилые, общественно-деловые и научно-производственные объекты. Бюджетный эффект для города оценивается более чем в 1,2 млрд рублей. По итогам реализации проекта город получит свыше 4 тыс. новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что всего в аукционе приняли участие три компании. Стоимость права на заключение соглашения по итогам аукциона составила 559,86 млн рублей. Компания сможет возвести на участке почти 298 тыс. кв. м различной недвижимости. Разработкой проектной документации и строительством девелопер сможет заняться после заключения договора с городом.

"В рамках проекта комплексного развития участка бывшей промзоны "Вагоноремонт" инвестору предстоит построить 133 тыс. кв. м научно-производственной и общественно-деловой недвижимости, а также 165 тыс. кв. м жилой застройки, из которых 16,5 тыс. кв. м будут переданы городу для реализации программы реновации", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.