РЖД планируют расширить Восточный вокзал в Москве

Новый терминал позволит равномерно распределить нагрузку на станции МЦК Локомотив и метро Черкизовская

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" планирует начать строительство нового северного терминала Восточного вокзала в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Вокзал Восточный в Москве расширяется! Совсем скоро мы начнем строительство нового северного терминала Восточного вокзала с высокой пассажирской платформой", - говорится в сообщении.

Новый терминал позволит равномерно распределить нагрузку на станции МЦК Локомотив и метро Черкизовская, добавили в холдинге. Терминал станет многоуровневым зданием с конкорсом, на территории которого будет действовать безбарьерная среда и сервис бесшовного Wi-Fi.

РЖД планируют разместить внутри залы ожидания, фуд-корты, билетные кассы, санитарные комнаты и другие функциональные зоны.