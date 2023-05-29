Ульяновская и Нижегородская области планируют развивать промкооперацию и логистику

Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что основные направления взаимодействия регионов - промышленность и автомобилестроение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Ульяновская область планирует развивать сотрудничество с Нижегородской областью по многим направлениям, среди ключевых - промышленная кооперация и логистика, сообщает в понедельник пресс-служба нижегородского губернатора Глеба Никитина.

В понедельник глава Ульяновской области Алексей Русских и другие представители региона посетили завод "Красное Сормово" и Горьковский автомобильный завод для установления партнерских связей с предприятиями. "С Нижегородской областью мы планируем развивать сотрудничество по многим направлениям. Среди ключевых - промышленная кооперация и логистика. Около десяти наших компаний уже поставляют продукцию на ГАЗ. Сейчас основная задача - расширить кооперацию", - приводятся в сообщении слова Русских.

В свою очередь Никитин отметил, что основные направления взаимодействия регионов - промышленность и автомобилестроение. Также регион связывает река Волга. "Отдельно предложили рассмотреть нашу практику развития пассажирского речного флота, использования судов на подводных крыльях - это "Валдаи" и "Метеоры", - цитирует Никитина пресс-служба.

Во время рабочей поездки делегация Ульяновской области примет участие в работе круглых столов по вопросам промышленной кооперации и импортозамещения, а также двустороннего сотрудничества в сфере туризма.