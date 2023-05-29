В Белоруссии прокомментировали запрет Польши на перемещение через границу грузовиков

Минск продолжит развитие внешнеэкономической деятельности, несмотря на решение Варшавы, сообщили в Государственном таможенном комитете республики

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Белорусская таможня, несмотря на введенный Польшей запрет на перемещение через границу белорусских и российских грузовиков с товарами, продолжит принимать все меры для развития внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Об этом в понедельник сообщили в Государственном таможенном комитете республики.

"Белорусская таможня продолжит принимать все меры для развития ВЭД, максимально возможного оформления транспорта, эффективного проведения таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел и администрации Польши с 1 июня закроет движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами. Также вводится запрет на перемещение через границу прицепов и полуприцепов.

"Нововведение Польши запрещает субъектам хозяйствования Евросоюза осуществлять перецепку белорусских и российских прицепов. Перегрузка товаров пока останется актуальной, но это более затратно по временным и финансовым критериям и еще больше усугубит положение дел европейского бизнеса", - пояснили в таможенном комитете. В ведомстве считают, что "это в свою очередь еще больше усугубит положение дел европейского бизнеса".

Таможня напомнила, что въезд в страны Евросоюза зарегистрированных в Белоруссии и России тягачей запрещен с апреля 2022 года. "Беларусью принята ответная мера по запрету въезда на территорию страны тягачей, зарегистрированных в Евросоюзе, но позволившая сохранить развитие ВЭД посредством осуществления перецепки и перегрузки", - отметили в таможенном органе.

На польско-белорусской границе насчитывается шесть автомобильных пунктов пропуска, из них четыре не функционируют по инициативе Варшавы. Без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через пункт пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли.