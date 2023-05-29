29 мая, 18:11,
обновлено 29 мая, 18:26

В России с 1 сентября начнут маркировку детской воды

В Минпромторге сообщили, что с введением требований в отношении детской воды системой маркировки будет охвачен весь сегмент оборота упакованной воды

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Внедрение обязательной маркировки средствами идентификации воды, предназначенной для детского питания, начнется 1 сентября 2023 года. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Данное решение является частью процесса внедрения маркировки всей упакованной воды, начавшегося с 1 декабря 2021 года с минеральной воды и охватившего сегмент остальной упакованной питьевой воды с 1 марта 2022 года. С введением требований в отношении детской воды системой маркировки будет охвачен весь сегмент оборота упакованной воды", - отметили в пресс-службе Минпромторга. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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