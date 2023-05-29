МЭР запускает серию программ по развитию предпринимательских навыков у молодежи

В министерстве также планируют создание первого студенческого центра "Мой бизнес", который будет работать и как симулятор для развития управленческих компетенций, проектной деятельности, тестирования клиентского пути при внедрении новых мер, так и оказывать реальные услуги студентам

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития России запускает серию программ по развитию предпринимательских навыков у молодежи. Об этом сообщается в понедельник на сайте министерства.

"Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что в этом направлении намечен ряд мероприятий, участие в которых смогут принять более 100 тыс. молодых людей. Так, в июне, ко Дню российской молодежи министерство и центры "Мой бизнес" запустят обновленный путеводитель по мерам поддержки для молодых предпринимателей", - говорится в сообщении.

Также планируется создание первого студенческого центра "Мой бизнес", который будет работать и как симулятор для развития управленческих компетенций, проектной деятельности, тестирования клиентского пути при внедрении новых мер, так и оказывать реальные услуги студентам. Кроме того, дополнительное развитие должна получить программа "Мой бизнес. Первое дело", обучающий онлайн-проект Минэкономразвития, "Деловой среды" и VK для начинающих предпринимателей.

"В 2022 году мы начали программу грантовой поддержки для молодых предпринимателей. Программа показывает свою эффективность. Создано и развивается порядка 2 тыс. МСП. Среди них как смелые новаторские проекты, так и традиционные предприятия. Это и швейное производство, клиенты которого могут сами визуализировать, собрать свой костюм, и гастро-проект по изготовлению коктейлей и смузи с крио-подачей, а также конструкторское бюро в сфере декора и 3D услуг и многое другое. Проекты поддержки молодежного предпринимательства способствуют не только экономическому развитию, но и решают важную задачу по созданию среды для гармоничного развития личности и созидательному развитию особенно для молодежи", - приводятся на сайте слова Илюшниковой.