Президент Бразилии заявил, что мечтает о валюте БРИКС и отказе от доллара

Луис Инасиу Лула да Силва считает, что этот вопрос может войти в повестку предстоящего саммита глав южноамериканских государств в Бразилиа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в понедельник, что мечтает о создании общей валюты БРИКС. Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

"Я мечтаю о том, чтобы у нас была валюта, чтобы наши страны могли вести дела, не завися от доллара. Хотя бы потому, что печатающий доллары станок есть только у одной страны, и она что хочет, то с этим долларом и делает. Недопустимо, чтобы мы были скованы в бизнесе. Я мечтаю, чтобы у БРИКС была [своя] валюта, так же, как у ЕС есть евро", - сказал бразильский лидер.

По словам Лулы да Силвы, этот вопрос может войти в повестку предстоящего во вторник саммита глав южноамериканских государств в Бразилиа.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС прорабатывают вопрос создания международной резервной валюты на основе национальных валют. В поддержку этой идеи также высказался ранее Лула да Силва.