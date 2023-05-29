29 мая, 19:24

Кабмин одобрил проект соглашения с Ираком о сотрудничестве в сфере морского транспорта

Россия и Ирак обязуются содействовать морским перевозкам между портами двух государств и устранять затрудняющие перевозки препятствия

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российское правительство одобрило проект соглашения с Ираком о сотрудничестве в области морского транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минтрансом России <...> проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Ирак о сотрудничестве в области морского транспорта", - говорится в документе.

К целям соглашения, как следует из проекта, относятся обеспечение эффективной координации в судоходстве, развитие торгово-экономических отношений, достижение общих интересов и взаимной выгоды двух дружественных стран. РФ и Ирак обязуются содействовать морским перевозкам между портами двух государств и устранять препятствия, затрудняющие эти перевозки.

Минтрансу поручено провести переговоры с иракской стороной и по достижении договоренности подписать от имени российского правительства указанное соглашение. 

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