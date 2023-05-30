По словам и.о. директора Департамента транспорта Ярославской области Мурата Баснукаева, готовятся соглашения с регионами

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Ярославлем и Пермью планируют открыть в июле. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.

"Сейчас готовятся соглашения с регионами. Только после этого можно говорить о полетах. Ориентировочно, с июля можем полететь в Пермь", - сказал Баснукаев.

Ранее губернатор региона Михаил Евраев сообщал, что прямое авиасообщение между Ярославлем и Пермью начнется в весенние месяцы. Также весной планировалось открытие прямого авиасообщения Ярославля с Екатеринбургом, Самарой и Уфой. Евраев отмечал, что власти региона ищут инвестора для модернизации аэропорта Туношна. Создание современных терминалов, а также близость Волги к аэропорту позволят повысить туристическую привлекательность Ярославской области.

В настоящее время из Ярославля можно улететь в Казань, Сочи, Ухту и Санкт-Петербург. С 1 января 2023 года прямые рейсы в Санкт-Петербург отправляются ежедневно.

Аэропорт Туношна создан на базе бывшего военного аэродрома. В 1998 году его передали в собственность Ярославской области, в 2001 году он был открыт для международных грузовых полетов, затем и для пассажирских.