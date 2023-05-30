29 мая, 21:33

ЦБ РФ обязал банки формировать допрезервы по ипотеке с экстремально низкой ставкой

Мера регулятора направлена на снижение количества таких кредитов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Банк России обязал кредитные организации формировать дополнительные резервы по выданным после 15 марта 2023 года ипотечным кредитам с околонулевыми ставками. Соответствующее указание регулятора вступает в силу с 30 мая.

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Мера направлена на снижение доли таких ипотечных кредитов.

Так, резервирование по ипотечным кредитам увеличено на 30% в случае, если полная стоимость такого кредита ниже рыночной процентной ставки более чем на 0,2, и на 50%, если полная стоимость кредита ниже рыночной ставки более чем на 0,5. Рыночным уровнем ставки будет считаться значение доходности 10-летних облигаций федерального займа, усредненное за три предшествующих дате выдачи календарных месяца, а если кредит выдается в рамках госпрограмм, то за вычетом размера возмещения.

В ЦБ ранее напоминали, что кредиты с экстремально низкими ставками в рамках так называемых программ ипотеки от застройщика несут риски как для заемщиков, так и для банков. Также они искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками рынка.

Кроме того, регулятор ранее указал на отсутствие роста доступности жилья, несмотря на льготную ипотеку. Так, цены поднялись с 2020 года существенно выше, чем доходы населения. Также сильно "разъехалась" стоимость первичной и вторичной недвижимости, указывал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. 

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