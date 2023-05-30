Аналитики ожидают падение спроса на энергетический уголь в мире к 2050 году

При этом эксперты считают, что отказ Евросоюза от российского газа приведет к замедлению вывода угольных мощностей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Потребление энергетического угля в мире к 2030 году вырастет на 3% - с 6,8 млрд тонн в 2021 году до 7 млрд тонн, однако к 2050 году тренд изменится на противоположный, в результате спрос снизится на 38%, до 4,2 млрд тонн. Такая оценка приводится в обзоре консалтинговой компании "Яков и партнеры" (бывшее российское подразделение McKinsey). Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Увеличение спроса на уголь, как ожидают аналитики, будет демонстрировать в основном быстрорастущая экономика Индии, а также других развивающихся стран Азии (преимущественно Азиатско-Тихоокеанского региона) и Африки.

Согласно базовому сценарию, пик потребления энергетического угля в Китае придется на 2025 год. В то же время китайское правительство планирует к 2025 году в полтора раза увеличить мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - с 680 млн тонн до 1 млрд тонн в угольном эквиваленте, а также к 2030 году сократить долю ископаемого топлива до 75%. По оценкам экспертов, цели будут достигнуты - на Китай в настоящее время приходится около 33% общемирового объема возобновляемой генерации и больше половины мощностей по накоплению энергии. К 2050 году себестоимость электроэнергии из возобновляемых источников составит менее $40 за МВт·ч, а стоимость угольной генерации будет находиться в диапазоне $70-80 за МВт·ч.

Вместе с тем эксперты ожидают роста потребления энергетического угля в Индии на 30% к 2050 году, до 1,04 млрд тонн. На пике - в 2040 году - оно может составить 1,26 млрд тонн (+58%).

Европейский союз сохраняет планы нулевых выбросов СО2 к 2050 году, а также обсуждает повышение целевой доли ВИЭ с 40 до 45% к 2030 году. Планируемый отказ Евросоюза от российского газа замедлит вывод угольных мощностей и снижение доли угля в энергобалансе, считают аналитики. Сейчас в ЕС рассматривают возможность более медленного отказа от угля (большинство стран объединения ранее планировали сделать это в 2023-2038 годах) и изменения целевого объема генерации угольных ТЭС со 168 до 273 ТВт в год.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три-четыре года потребление угля может вырасти, однако это не изменит долгосрочной ориентации ЕС на отказ от угольной генерации - после этой небольшой паузы снижение продолжится. При достижении заявленных целей по ограничению выбросов CO2, по оценкам аналитиков, к 2050 году спрос на энергетический уголь в ЕС упадет в 14 раз, до 28 млн тонн в год.